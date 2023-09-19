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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدنمارك تتبرع لـ أوكرانيا بعشرات الدبابات دعما لحربها ضد روسيا

الدنمارك
الدنمارك

أفادت وكالة الأنباء "ريتزاو" الدنماركية، اليوم الثلاثاء، بأن الدنمارك ستتبرع بـ 45 دبابة أخرى لأوكرانيا.

حسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، إن التبرع سيتألف من 30 دبابة ليوبارد 1 و15 دبابة T-72.

أعلنت الدنمارك عزمها إرسال أكبر مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب ضد روسيا، حيث تبلغ قيمتها 5.8 مليار كرونة دنماركية (حوالي 833 مليون دولار).

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، الثلاثاء الماضي،  عبر موقعها الرسمي إن الحزمة الجديدة هي الثانية عشرة على التوالي، حيث تم تخصيص الأموال من الصندوق الأوكراني وسيتم استخدامها لشراء الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمدافع المضادة للطائرات.


وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، إنه منذ بداية عام 2023، قدم حلفاء أوكرانيا لكييف مساعدة بقيمة 30 مليار دولار.

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