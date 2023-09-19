9 غيابات بارزة عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، العديد من العناصر البارزة في مباراته أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري كالتالي:

-1 محمود عبد المنعم كهربا / للإيقاف

-2 حسين الشحات / للإيقاف

-3 صلاح محسن / للإيقاف

-4 عمرو السولية / للإصابة

-5 محمود متولي / للإصابة

-6 كريم نيدفيد / للإصابة

-7 أكرم توفيق / يواصل برنامجه التأهيلي

-8 كريم فؤاد / يواصل برنامجه التأهيلي

-9 محمد الضاوي "كريستو" / أسباب فنية.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام ضيفه المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة مساء، في الجولة الأولى بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري، بالفوز على المصري البورسعيدي في مواجهة من العيار الثقيل.