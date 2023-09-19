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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي يطمئن على الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي للسلة في سنغافورة

صدى البلد

عقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ٢١- 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة، جلسة مطولة مع طارق الغنام، مدير الفريق؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية  الخاصة بالبعثة؛ وذلك لتلافي أية عقبات قد تحدث.


واطمأن الدكتور محمد شوقي من مدير الفريق على استقرار كافة الأمور المتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال من الفندق إلى صالة التدريب. 


وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى سنغافورة مساء أمس الاثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١٤ ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الاثنين  إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب ٨ ساعات.


تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.


واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

 

الدكتور محمد شوقي النادي الأهلي بطولة العالم للأندية سنغافورة طارق الغنام

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