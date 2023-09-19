محافظ الدقهلية يفتتح مدارس في السنبلاوين بـ 24 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ، والنائب محمد السعيد عضو مجلس النواب ، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .



افتتح " مختار " مدرسة عزبة صبحي كابري للتعليم الأساسي علي مساحة 2,100 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 6,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل ومنطقة الالعاب.



كما افتتح " المحافظ " مدرسة اولاد مبروك الرسمية للغات تعليم أساسي علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 22 فصل تعليمي بتكلفه 10,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل.

وأيضاً افتتح مدرسة عزبة النجار للتعليم الأساسي علي مساحة 2,200 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 7 مليون جنيه.



وأكد " المحافظ " علي أن ما نشاهده يومياً من افتتاح للمدارس وللمشروعات القوميه هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل إلا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال " مختار " ان الهدف من إنشاء مدارس جديده هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقري وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة .



ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الانشطه الرياضيه عليها .



والتقي " المحافظ " بعدد من ذوي القدرات الخاصة و المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .

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