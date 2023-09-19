نشرة المرأة والصحة| المنظفات المنزلية تسبب أمراضا خطيرة لهذه الفئات.. عروس طلخا تثير جدلا بسبب تكاليف حفل وفستان زفافها.. وعلامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

3 فئات ممنوعة من تناول اللب السوري.. هذا ما يحدث لهم

لب عباد الشمس هو نوع من البذور التي تأتي من نبات عباد الشمس (Helianthus annuus). وهو يعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، ويحظى بشعبية في العديد من الثقافات كوجبة خفيفة أو مكون في الأطعمة.

إصابات الرأس الخفيفة تزيد من خطر السكتة الدماغية والصرع

إصابات الرأس الخفيفة لا تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والصرع. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.

احذر تناول القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة .. أطباء يحذرون

يعتاد الأفراد على تناول القهوة بمجرد الاستيقاظ من النوم مباشرة ، لاستعادة وتجديد نشاطهم ولا يعلم الكثيرون خطورة ذلك على الصحة حيث أنها تقلل التركيز والانتباه على عكس معتقداتهم، وتعد القهوة على الريق من العادات الخاطئة التي تزيد من التعرض للإصابة بالجفاف لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين المدرة للبول.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر يوميا ؟

انتشر البلح الأصفر في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة في الأسواق ،ويقبل عدد كبير من الأشخاص على شرائه بكميات كبيرة، لذلك نرصد في هذا التقرير فوائد تناول البلح الأصفر يوميا.

دراسة تكشف : المنظفات المنزلية تسبب أمراضا خطيرة لهذه الفئات

تستخدم الكثير من السيدات منظفات مختلفة لتنظيف المنزل سواء للارضيات او الزجاج او حتي الحوائط ، وتحمل هذه المنظفات مواد كيمائية تشكل خطورة كبيرة علي صحة الاطفال .. حيث كشفت دراسة حديثة أن المواد الكيميائية التي يحتويها المنظفات يمكن أن تشكل خطورة كبيرة على الأطفال بشكل خاص، وقد تسبب مشاكل في النمو أو مشاكل عصبية أو زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان.

عروس طلخا تثير جدلا على السوشيال بسبب تكاليف حفل وفستان زفافها.. القصة الكاملة

أثارت إحدى الفتيات، والمعروفة بـ “عروسة طلخا”، جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك“، وذلك بعد الفرح الأسطوري الذي أحياه مجموعة المطربين المشهورين.

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

يمكن لنقص فيتامين د عند الرضع أن يسبب لهم مشاكل صحية؛ حيث أن لبن الأم لا يحتوي على فيتامين د. لذا فإن الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية يجب أن يحصلوا على مكملات فيتامين د.