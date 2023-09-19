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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إصابات الرأس الخفيفة تزيد من خطر السكتة الدماغية والصرع

إصابات الرأس
إصابات الرأس

إصابات الرأس الخفيفة لا تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والصرع. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. السكتة الدماغية: إصابة الرأس الخفيفة عادةً لا تعتبر عاملاً رئيسياً لزيادة خطر السكتة الدماغية. ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة، قد يحدث تمزق في الأوعية الدموية في الدماغ نتيجة للإصابة، مما يزيد من خطر السكتة الدماغية. إذا كان لديك أعراض غير طبيعية بعد إصابة الرأس، مثل صعوبة في التحدث أو ضعف في النصف الجسم، فيجب عليك مراجعة الطبيب لتقييم حالتك.

2. الصرع: الصرع هو اضطراب في الجهاز العصبي يتسبب في نوبات متكررة. إصابة الرأس الخفيفة لا تزيد بشكل كبير من خطر الصرع لدى الأشخاص الأصحاء. ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ سابق للصرع أو تمتلك عوامل معينة قد تزيد من خطر الصرع، فإن إصابة الرأس قد تؤدي إلى زيادة خطر النوبات الصرعية.

معظم الأشخاص الذين يعانون من إصابة رأس خفيفة يتعافون بشكل كامل ولا يعانون من مضاعفات طويلة الأمد. ومع ذلك، ينبغي دائمًا استشارة الطبيب إذا كان هناك أعراض خطيرة بعد إصابة الرأس أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة. الطبيب يمكنه تقييم حالتك وتوجيهك بشأن العناية اللازمة والمتابعة المناسبة.

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