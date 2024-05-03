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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

يحتوي على مادة مسرطنة|شركة أمريكية شهيرة تسحب منتجها من السوق.. الغذاء والدواء توضح

عصير التفاح
عصير التفاح

في إعلان مثير للجدل، أعلنت شركة "مارتينيلي" الأميركية، المعروفة بإنتاج عصير التفاح ذو الجودة العالية، عن سحب كميات كبيرة من منتجها المشهور بسبب مخاوف متزايدة حول ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه. يعد هذا الإعلان مثيرًا للانتباه نظرًا لشهرة المنتج وانتشاره في أنحاء أميركا، حيث يتوفر في سلاسل المتاجر الكبيرة مثل كروجر وبوبليكس وتارغت.

مستويات الزرنيخ والمخاطر الصحية

وفقًا لما أفادت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية، فإن التعرض المطول لمستويات مرتفعة من الزرنيخ غير العضوي قد يشكل خطرًا على الصحة العامة. تشمل هذه المخاطر احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، والعيوب الخلقية، ومشاكل السكري، وأمراض القلب. وبالتالي، فإن سحب هذه الكميات من عصير التفاح يأتي استجابةً لهذه المخاوف الصحية المتزايدة.

المواقع التي يتوفر فيها عصير مارتينيلي

يتوفر عصير التفاح "مارتينيلي" في العديد من المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعل هذا الإعلان ذو أهمية كبيرة للجمهور المستهدف. فهو يتوافر عادةً في أماكن البيع بالتجزئة الشهيرة مثل كروجر وبوبليكس وتارغت، مما يزيد من حجم الجدل والاهتمام العام بهذا القرار.

قرار السحب وتفاصيل الإجراء

يأتي هذا الإعلان بعد اكتشاف عينات من دفعة واحدة من عصير التفاح، المباع في زجاجات سعة لتر واحد، بمستويات فوق المستوى التوجيهي للزرنيخ غير العضوي. وقد أبلغت الولاية المعنية بنتائج اختبار مجموعة منتجات مارتينيلي، والتي كشفت عن تجاوز المستوى المسموح به من الزرنيخ غير العضوي.

استجابة الشركة وآثار السحب

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات أمراض ناتجة عن استهلاك هذا المنتج المعين، حسبما أفادت الشركة المنتجة في خطابها الرسمي. تعتبر هذه الخطوة استباقية من قبل الشركة لضمان سلامة المستهلكين، وتشير إلى الالتزام بمعايير السلامة والجودة في صناعة المشروبات.

توصيات إدارة الغذاء والدواء 

من جانبها، قدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية توجيهات لخفض مستوى العمل الصناعي للزرنيخ غير العضوي في عصير التفاح إلى مستوى 10 جزء في البليون، لمواكبة المتطلبات الصارمة لسلامة المستهلكين. هذا يعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية للحفاظ على سلامة الجمهور.

 

في الختام، يعد إعلان سحب عصير التفاح "مارتينيلي" خطوة هامة تجاه ضمان سلامة المستهلكين، وهو يبرز أهمية التزام الشركات بمعايير الجودة والسلامة. تظل هذه القضية تحت المتابعة المستمرة من قبل الجهات الرقابية، بهدف تقديم أفضل المنتجات للجمهور.

عصير التفاح مارتينيلي الشركة إدارة الغذاء والدواء

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