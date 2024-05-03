خالد الغندور عن أزمة حسام حسن مع صلاح: مفيش لعيب فوق النقد

علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على أزمة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات له: "مفيش لعيب فوق النقد، حسام حسن، انتقد محمد صلاح، عندما كان يحلل مباريات أمم أفريقيا قبلما يتم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، فكان يقول وجهة نظره في أداء صلاح، مع المنتخب فكان ينتقد أدائه فقط".



وأضاف خالد الغندور: "بعدما أصبح حسام حسن، مدربًا لمنتخب مصر، ابتدى البعض في نشر فيديوهات لحسام حسن وهو ينتقد صلاح، من أجل الوقيعة بينهما مفيش مدرب يقول لو أنا مدرب منتخب مصر مش هجيب صلاح، محمد صلاح نجم كبير".

وأتم: "محمد صلاح، يؤدي في ليفربول أفضل من منتخب مصر، لأن اللاعبين اللي معاه في ليفربول أقوى بكتير من لعيبة المنتخب".