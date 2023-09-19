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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة .. أطباء يحذرون

اضرار القهوة على
اضرار القهوة على الريق

يعتاد الأفراد على تناول القهوة بمجرد الاستيقاظ من النوم مباشرة ، لاستعادة وتجديد نشاطهم ولا يعلم الكثيرون خطورة ذلك على الصحة حيث أنها تقلل  التركيز والانتباه على عكس معتقداتهم، وتعد القهوة على الريق من العادات الخاطئة التي تزيد من التعرض للإصابة بالجفاف لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين المدرة للبول، 

وحذر الأطباء المختصون في شئون التغذية من شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم لأنه  يلحق ضررا بالمعدة والهرمونات، كما يصيب الإنسان بالتوتر،وبحسب منصة "بيين ويل" المختصة في شؤون الصحة واكدت  المختصة في شؤون التغذية، أوليفيا هادلاند، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يضر بالجهاز الهضمي لدى الإنسان، حتى وإن كان هذا السلوك شائعا بشكل كبير.


وتوضح أوليفيا هادلاند المختصة في شؤون التغذية أنه لا تقتصر أضرار شرب القهوة صباحا، قبل الفطور، على بعض التوتر فقط، بل قد تمتد إلى ظهور حب الشباب على الوجه، بسبب الاضطراب الذي يلحق بالهرمونات.


وتشير المختصة أنه من الضروري تناول وجبة الإفطار قبل شرب القهوة صباحا ،حتى لا يلحق الضرر بهم

لأن القهوة،مشروب ذو طبيعة حمضية، وبالتالي، لا يستحب أن يدخل المعدة وهي ما تزال فارغة في الصباح.

وتنصح مختصة التغذية بتناول طعام صحي قبل شرب القهوة، مثل البيض أو حتى الفواكه الغنية بالعناصر المغذية مثل التوت والتفاح.

 

اضرار القهوة على الريق:

_ إبطاء عملية التئام الجروح، وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.

_ تزيد من احتمالية الإجهاض لدى الحامل، أو الولادة المبكرة، أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

_ تزيد من نشاط الأمعاء، أو حدوث مشاكل في النوم، أو تهيج الرضع إذا كانت الأم المرضع تفرط في شرب القهوة.

_ تؤثر على صبغ الأسنان باللون الأصفر.

- تتسبب في تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي.

_ الإصابة بفرط النشاط، وصعوبة في النوم، ومشاكل في المعدة عند شرب الأطفال للقهوة بكميات كبيرة.

- تعمل على زيادة الشعور بالقلق والتوتر، وزيادة العصبية لدى بعض الأفراد.

- تعمل على زيادة الوقت الذي يحتاجه الجسم للخلود إلى النوم، أي الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم.

- تعمل على الإصابة بعسر الهضم، أو القيء، أو حرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القهوة.


-يسبب تناول القهوة على الريق ضررا بالجهاز الهضمي بشكل كبير لما ينتج عنه من إفرازات شديدة تؤدي إلى حموضة المعدة وعسر الهضم والشعور بالغثيان.

-يمكن أن يسبب تلف بطانة المعدة علاوة على ذلك الشعور بالانتفاخ والتقيؤ.

-شرب القهوة على الريق يقلل من حساسية الأنسولين

-تناول القهوة على معدة فارغة يفقد جسمك بعض المعادن المهمة.

-شرب القهوة على الريق يزيد من مستوى السكر بالدم.

-من اضرار شرب القهوة على الريق زيادة مستوى الكورتيزول في الجسم بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى تشتت الانتباه ويستغرق الجسم وقتًا طويلًا حتى يعود إلى وضعه الطبيعي.

-شرب القهوة على الريق يؤثر على الصحة النفسية ويؤدي إلى تقلب المزاج والشعور بمزيد من التوتر والقلق

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