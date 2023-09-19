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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر يوميا ؟

فوائد البلح الاصفر
فوائد البلح الاصفر

انتشر البلح الأصفر في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة في الأسواق ،ويقبل عدد كبير من الأشخاص على شرائه بكميات كبيرة، لذلك نرصد في هذا التقرير فوائد تناول البلح الأصفر يوميا ،وفقاً لموقع"Long produce"

 

فوائد البلح الأصفر:


صحة القلب:
البلح الأصفر يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ،ويتضمن البلح الأصفر الألياف والصوديوم والتي تعمل على تعزيز صحة القلب، ويعمل على خفض الضغط المرتفع.

 

صحة العظام:

أحد العناصر الرئيسية لتكوين العظام وتنميتها، ولذلك قلة وجوده في الأطعمة يعرضك للإصابة بهشاشة العظام ،كما يحتوى البلح الأصفر، على المغنسيوم والذي يعتبر مكونا أساسيا في تكوين العظام.


يقلل من الإصابة بالسرطان:


يقوم على محاربة الجذور الحرة التي تعد السبب الأساسي وراء الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان.
كما يمتلك البلح الأصفر كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تعتبر من الخصائص المضادة للالتهاب.


تحسين صحة الشعر والجلد:

من فوائد البلح الأصفر المتعلقة بالشعر والجلد، تأخير التجاعيد التي تظهر على البشرة، وعلامات التقدم في السن، ومحاربة مشاكل الجلد الأخرى، مثل: الحكة، أو الطفح الجلدي ،تعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما قد يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه ،ترميم الجلد وتعزيز مرونته.

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