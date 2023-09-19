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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يناقش مع مديري الكليات استعدادات العام الدراسي الجديد

صدى البلد

عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماعا بمديري الكليات للوقوف علي مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ المقرر انطلاقه نهاية شهر ديسمبر الجارى ، وذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة عميد كلية التجارة ومديري الكليات بالجامعة ، والمهندسة ولاء السيد أمين قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية والمهندس ناصر أحمد مدير عام الخدمات الإدارية بالجامعة.

 

هنأ الدكتور خالد الدرندلى مديرى الكليات وأسرة جامعة الزقازيق بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف والعام الدراسى الجديد، متمنيا عاما جديدا يحمل الخير للجميع ، ووجه بضرورة الإنتهاء من الاستعداد لبدء الدراسة ، واتخاذ الجامعة كافة التجهيزات اللازمة ، للعام الجامعى الجديد.

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 أكد رئيس الجامعة على متابعة أعمال الصيانة والوقوف على مدي الجاهزية لإستقبال الطلاب والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية ، ومتابعة اعمال النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي من المباني والمنشآت والقاعات الدراسية ، فى ضوء استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء الجامعة والعام الجامعى الجديد.

 

ومن جانبه أشار الدكتور هلال عفيفي إلى أن إدارة الجامعة حريصة علي تذليل كافه العقبات لجميع الكليات وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وسبل الراحة والرعاية للطلاب.

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