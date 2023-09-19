زد 2005 يفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 على المقاولون العرب بهدفين دون رد، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث ببطولة الجمهورية تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق زد اللاعب يوسف محمد مدحت النجار، وحرص كابتن علاء رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي التواجد بالمباراة بنادي المقاولون العرب لمؤازرة فريقه ، وقام بتوجيه التهنئة والشكر للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم .

الجهاز الفني للفريق كلا من :

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد