علاقة غرامية مع فتاة أمريكية.. أسباب مثيرة وراء إقالة وزير الخارجية الصيني

حالة من الجدل المثارة خلال الساعات الماضية حول وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانج، خاصة في ضوء الاختفاء الغامض الذي حدث له منذ إقالته من منصبه، وسط تساؤلات عديدة حول أسباب اختفائه في الفترة الحالية.

أسباب إقالة وزير الخارجية الصيني السابق

ورصت قناة "العربية" تقريرًا عن اختفاء وزير الخارجية الصيني السابق، حيث جاء في التقرير أنه منذ إقالته من منصبه في يوليو الماضي، يلف الغموض قضية وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانج، والذي كان يعتبر مساعدا موثوقا للرئيس الصيني، ما هو سبب الإطاحة به.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلت عن مصادر مطلعة أن تحقيقا داخليا للحزب الشيوعي في البلاد وجد أن وزير الخارجية الصيني والذي شغل حتى يناير من هذا العام منصب سفير الصين في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تورط في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، وهو ما أدت إلى ولادة طفل.

وأضاف التقرير، أن المصادر كشفت أنه تم إطلاع كبار المسؤولين الصينيين على التحقيق، وقيل لهم إن السبب الرسمي لإقالته هي قضايا تتعلق بنمط الحياة، وهو تعبير لطيف شائع داخل الحزب يشير إلى سوء السلوك الجنسي، كما أكدت المصادر أن التحقيق مستمر ويركز الآن على ما إذا كانت القضية أو أي سلوك آخر للوزير يعرض الأمن القومي الصيني إلى الخطر.