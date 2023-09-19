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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحدها في أفريقيا.. إليك أخطر 3 سجون في العالم (فيديو)

أخطر السجون في العالم
أخطر السجون في العالم

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن أخطر السجون بالعالم في الفترة الحالية على حد وصفها، وأول تلك السجون هو سجن "جيتاراما" في دولة رواندا، والذي يعد السجن الأكثر وحشية في العالم وأكثر ازدحاما كذلك. 

أخطر السجون في العالم 

وأوضح التقرير، أن هذا السجن هو الأكثر وحشية، إذ أن الجوع داخل هذا السجن يدفع بعض النزلاء إلى نهش أجساد زملائهم بأسنانهم، وذلك من أجل أن يتذوقوا طعم اللحم، لافتا إلى أن أكل الجثث داخل سجن جيتاراما هو مشهد مألوف بالنسبة للجميع هناك. 

وأضاف التقرير، أن سجن جيتاراما تم إنشاؤه في عام 1960، حيث كان مسكنا للعمال البريطانيين، ولكن تم تحويله إلى سجن يتسع لـ 400 نزيل، والآن أصبح هذا السجن يضم 7 آلاف شخص دفعة واحدة. 

ولفت التقرير إلى أن 41% من نزلاء جيتاراما مصابون بمرض "الغرغرينا" في الأطراف بسبب الوقوف حفاة على القاذورات والمياه العادمة. 

وأشار التقرير إلى أن سجن "تيكولوكو" في السلفادور هو واحد من السجون التي تضم أخطر مجرمي العصابات في العالم، ويتسع السجن لـ 40 ألف نزيل، يتم وضعهم في 32 زنزانة جماعية، ويتم ممارسة أبشع أنواع القسوة ضد النزلاء فيه، سواء بالتعذيب النفسي والجسدي. 

أما السجن الثالث كأحد أخطر السجون في العالم هو سجن الدولفين الأسود في روسيا، والطريقة الوحيدة للخروج من هذا السجن هو الموت، إذ أنه لم يغادر أحد من نزلاء هذا السجن حيا حتى تلك اللحظة، ويضم هذا السجن أخطر المجرمين، سواء القتلة أو المغتصبين أو آكلي لحوم البشر، حيث يعامل حراس السجن النزلاء بقسوة ممنهجة، ولا يسمح للسجناء بالمشي معتدلي القامة، ويبقون مكبلين في وضع الانحناء، وترجع تسمية هذا السجن بهذا الاسم إلى تمثال دولفين أسود تم نحته من قبل النزلاء، وتم نصبه أمام ساحة السجن الرئيسية ليكون رمزا للسجن واسما له. 

أخطر السجون في العالم سجن جيتاراما قناة العربية رواندا سجن تيكولوكو سجن الدولفين الأسود

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