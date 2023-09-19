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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سها عيد تكشف أسباب الخرس الزوجي وتحذر من الروتين اليومي في الأسرة

علاقات
علاقات

أكدت سها عيد خبيرة طاقة المكان، أنه لا بد على كل شخص أن يعيش في الفقاعة الخاصة به ويفعل ما يحب ويريد ويقترب من الأشياء المحببة له.

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وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: كلنا عندنا مشاكلنا الكبيرة والصغيرة والتعود عليها يعمل على زيادتها.


وأكدت سها عيد خبيرة طاقة المكان: أنا جاية الدنيا أتدلع وعاوز أدلع نفسي، بمعنى عدم الدخول في المشكلة والغوص فيها، وكل متوقع آت إيجابي كان أم سلبيا.

وحذرت من الروتين اليومي القائم على اعتماد كلا الزوجين على الآخر، والأهم أن يعلم كل منهما أن سعادته في يد نفسه وليس مع غيره سواء كان شريك الحياة أو الأولاد.

وقالت سها عيد خبيرة طاقة المكان، إن القوامة للرجل تكون بالإنفاق ولا يصح التشارك في الإنفاق لأن في هذا الحالة تتحول السيدة إلى رجل ولا يستقيم منزل فيه رجلين أو العكس. 
https://www.youtube.com/watch?v=nt_Su9xB8EM

واختتمت سها عيد خبيرة طاقة المكان، أن الخرس الزوجي سببه أن تضع السيدة نفسها في حالة كئيبة والمداومة على سماع مشاكل الآخرين فتصاب بطاقة وحالة سلبية. 
 

الخرس الزوجى طاقة المكان اخبار التوك شو عزة مصطفي سها عيد

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