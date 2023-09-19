تسبب الألم والإرهاق.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الفيبروميالجيا

تعد متلازمة الفيبروميالجيا من الأمراض المنتشرة بين الأشخاص الذين تجاوزوا الـ ٤٠ سنة وعلى الرغم من أن الخبراء لا يستطيعون تحديد أسباب الألم العضلي الليفي على وجه اليقين، إلا أن بعض الحالات الصحية وغيرها من المشكلات تعد عوامل خطر للإصابة به.

ووفقا لما جاء في موقع “كيلافند كلينك”، تشمل عوامل الخطر التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الفيبروميالجيا ما يلي:

عمرك: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا، ولكنها يمكن أن تؤثر على أي شخص، بما في ذلك الأطفال.

جنسك المحدد عند الولادة: الأشخاص الذين تم تحديدهم كأنثى عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا بمقدار الضعف.

الأمراض المزمنة : الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل هشاشة العظام والاكتئاب واضطرابات القلق وآلام الظهر المزمنة ومتلازمة القولون العصبي هم أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا.

الالتهابات : يصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا بعد الإصابة بالعدوى، خاصة إذا كانوا يعانون من أعراض حادة.

الإجهاد : لا يمكن قياس مقدار التوتر الذي تعاني منه في الاختبار، ولكن الكثير من التوتر يمكن أن يؤثر على صحتك.

الصدمات: الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة جسدية أو عاطفية أو إصابة خطيرة يصابون أحيانًا بالفيبروميالجيا.

الوقاية من الفيبروميالجيا

نظرًا لأن الخبراء لا يعرفون أسباب الألم العضلي الليفي، فلا يمكنك الوقاية منه.

يمكن أن يساعد الحفاظ على صحتك العامة في تقليل شدة أعراض الفيبروميالجيا:

إدارة التوتر والضغط العصبي لأنهما من أهم أسباب متلازمة الفيبروميالجيا

اتبع نظامًا غذائيًا وتمارين رياضية صحية بالنسبة لك.

احصل على قسط كافٍ من النوم ومارس النظافة الجيدة للنوم .

