بطلة العالم في الريشة الطائرة: حصدت 25 ميدالية متنوعة منها 12 ذهبية

كشفت شيماء سامي، أول لاعبة أفريقية بكرسي متحرك عن نجاحاتها الكبيرة التي حققتها في الفترة الماضية، خاصة بعد النجاح في تحقيقها 3 ميداليات ذهبية دولية في الريشة الطائرة، قائلة إنه واجهت تحديات كبيرة، ولم يكن فقط في الريشة الطائرة خاصة أنها بطلة العالم في ألعاب القوى في القرص، وكذلك بطلة افريقيا في التنس الأرضي كراسي متحركة، كما نجحت في أن تكون بطلة أفريقيا في الريشة أيضا.

شيماء سامي تتحدث عن إنجازاتها

وأوضحت "سامي"، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الميداليات الذهبية الأخيرة التي حصلت عليها كانت أكبر تحدي أن تلعب لعبة جديدة وتمارسها وتحصد في وقت قليل 25 ميدالية متنوعة منهم 12 ميدالية ذهب.

وأشارت شيماء سامى، إلى أن آخر ثلاث بطولات لها في الريشة الطائرة كان تحدي جديد لأنه تم تغيير تصنيفها الطبي من الرقم 2 للرقم 30 في العالم، وكانت بالنسبة لها انتكاسة رهيبة، حيث إنها الأولى إفريقيا والسادس عالميا.

ويستعد اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله لإستضافة النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية والمزمع إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول نظرًا لوجودها على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.