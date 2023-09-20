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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: مخازن الجيش الإنجليزي استعنا بها وأصلحنا معداتهم.. فيديو

المهندس عز الدين
المهندس عز الدين سيد

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إنه قام بإصلاح العديد من المعدات ورشة التصنيع بالجيش الثاني، مؤكدًا أنها كان يوجد بها فنيون عسكريون ومدنيون كانوا أساتذة في إصلاح المعدات وكانت عبارة عن ماكينات توليد كهرباء.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مخازن الجيش الإنجليزي في التل الكبير أخذنا منها أجزاء ومعدات تم تصليحها، مؤكدًا أنه تم بذل مجهود كبير وإصلاح معدات كثيرة وبعدها تم نقله لورشة المهندسين الرئيسية.

وتابع، أن الجيش الثاني كان مجموعة ورش فرعية، وعندما تم نقله للورشة الرئيسية كان واجبه إصلاح المعدات التالفة في الموقع أو حمل المعدات التي تحتاج للصيانة من كل المواقع على مستوى الجيش الثاني وصيانتها، مؤكدًا أنهم قدموا أشياء كثيرة من أشهرها طلمبات المياه التي استخدمت في فتح الصغرات بالساتر الترابي على خط بارليف.

الموسم الثالث من الشاهد

 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟        

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عز الدين السيد الشاهد الجيش الثاني محمد الباز إكسترا نيوز

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