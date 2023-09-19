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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد أبطال أكتوبر: استخدمنا البلدوزر لعمل حفر برميلية وخنادق لهذا السبب

عز الدين سيد أحد
عز الدين سيد أحد أبطال أكتوبر

أكد المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، أن البلدوزر كان يستخدم في فترة حرب الاستنزاف في عمل حفر برميلية وخنادق .

 

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وقال عز الدين سيد في حواره مع الإعلامى محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز " أن  الخندق أو الحفرة البرميلية تؤدي إلى انحراف موجة انفجار أي دانة أو صاروخ".

 

وأضاف عز الدين سيد :"  القوات المسلحة كانت تستخدم الخنادق والحفر البرميلية في التخفي  والابتعاد عن الانفجارات والقصف".

وتابع عز الدين سيد :" في حرب الاستنزاف كان الكل تحت الأرض، وكنا نصنع ما يسمى بأقفاص القرود، حيث يحفر البلدوزر حفرة عمقها 2.5 وعرض 12 متراً، ثم يأتي العساكر بشكاير فارغة مثل شكاير الأرز ويقومون بملئها بالرمال ويتم تشكيل حائط من الشكاير الرملية في الحفرة". 

وواصل، أنه بعدها يتم استخدام قفص حدود طوله 2.5 متر ويتم وضعه مائلا ومسندا على هذه الشكاير، ثم يستخدم الخيش المقطرن أعلى القفص ثم يتم الردم بالرمل تحت الأرض والكل كان يعيش في هذه الأقفاص وكان أفراد القوات المسلحة يبيتون وينامون في هذه الأقفاص.

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