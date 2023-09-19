أحد أبطال أكتوبر: شاركت في تطوير الطلمبات التي فتحت ثغرات في خط بارليف

كشف المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل ومعلومات عن طبيعة المهام التي كانت موكلة له في حرب أكتوبر.

وقال عز الدين سيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" شاركت في تطوير الطلمبات التي فتحت الثغرات في خط بارليف وكان ذلك في عام 1970 أو عام 1971".

وأضاف عز الدين سيد:" تم الحصول على الطلمبات من مصادر عدة وكانت الدولة تعاقدت على هذه الطلمبات لصالح وزارة الزراعة ".

وتابع عز الدين سيد:" مجموعة من الضباط توجهوا إلى شارع الجمهورية لشراء مجموعة من الطلمبات وارتدوا ملابس فلاحين".

واكمل عز الدين سيد :" هؤلاء الضباط اشتروا 40 طلمبة وطلبوا كميات أخرى، وتم الحصول على كميات أخرى بالفعل، مواصلا: "هذه الطلمبات كانت تضخ كمية المياه وأدخلنا عليها التعديلات لزيادة قوة دفع المياه حتى تكون قوية جدا، وتم عمل نموذج ترابي مماثل تماما للساتر الترابي الذي بنته إسرائيل للتدريب على عمليات الاقتحام".