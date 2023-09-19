اللواء محمد الغباري: أشعر بالفخر لإنتسابي لحرب أكتوبر|فيديو

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر، أنه يشعر بالفخر لانتسابه لحرب أكتوبر، مضيفاً أنه كان ضابط عمليات في الفرقة الثانية بالمعبر الرئيسى، كان شمال الفردان.

محمد الغباري: كلما ترفع درجة الاستعداد وتصل للقناة يخاف اليهود ويستعدون



وأضاف محمد الغباري، خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن أنه كلما ترفع درجة الأستعداد وتصل للقناة يخاف اليهود ويستعدون، ولكن إستعداداتهم مختلفة وليكملوا جيشهم لابد من التعبئة العامة،و بسبب سرعة اليهود في التعبئة العامة، أرد الجيش المصري تأخير عمليتهم للتعبئة.

محمد الغباري: خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر كانت من الأعظم في العالم

وأشارمحمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر كانت من الأعظم في العالم، مؤكداً أنها خدعت مخابرات العالم بأكمله، وجوهرها عبارة عن القيام بأعمال توصلني لدرجة الحرب ولكن العدو يعتبرها أعمالًا إعتيادية.

