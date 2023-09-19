مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق يكشف سر تنظيم الجيش المصري بحرب أكتوبر

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن إعداد القوات للحرب يشمل عدة خطوات من ضمنها التدريب على كل ما هو مشابه لمسرح العمليات والحرب.

محمد الغباري: المهام في الحروب، تكتب في ورقة في ظرف مغلق

وأضاف محمد الغباري، خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، أن المهام في الحروب، تكتب في ورقة في ظرف مغلق، لا يتم فتحها إلا في توقيت محدد، في يوم تنفيذ العملية، مؤكداً أن هذا هو سر تنظيم الجيش المصري للأوامر في حرب أكتوبر.

وتابع محمد الغباري: "أنا ورقتي كان فيها خطة العبور بالتدفق بالكامل، توقيتات العبور كانت محسوبة بالميللي"