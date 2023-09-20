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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بثور الأذن.. أسبابها وطرق التعامل معها

بثور الأذن
بثور الأذن

بثور الأذن هي عبارة عن تورم أو تشكل كتل صغيرة على الأذن الخارجية. وقد تكون هذه البثور نتيجة لعدة أسباب، منها وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. التهاب الجلد: يمكن أن يسبب التهاب الجلد على الأذن البثور، ويشمل ذلك التهاب الجلد العادي والتهاب الجلد الدهني (القيحي) والتهاب الجلد الفطري.

2. التهاب الغدد الدهنية: قد يحدث انسداد في الغدد الدهنية الموجودة في الأذن، مما يؤدي إلى تكوُّن بثور دهنية.

3. الاحتكاك أو الإصابة: يمكن أن يحدث تهيج وتورم الأذن نتيجة للاحتكاك المستمر أو الإصابة في هذه المنطقة، سواء بسبب استعمال النظارات أو السماعات أو القرط أو الاحتكاك أثناء التنظيف.

للتعامل مع بثور الأذن، يمكنك اتباع الإرشادات التالية:

1. الحفاظ على نظافة الأذن: قم بتنظيف الأذن بلطف باستخدام ماء فاتر وصابون معتدل. تجنب استخدام القطنيات أو الأدوات الحادة لتجنب إصابة الجلد.

2. تجنب الاحتكاك والتهيج: قم بتجنب إجراءات تؤدي إلى احتكاك مستمر للأذن، مثل ارتداء النظارات بشكل غير مناسب أو ارتداء القرط الضيق. كما ينصح بتجنب الحك أو الخدش الزائد للأذن.

3. تطبيق الشاي الدافئ: يمكن استخدام كيس شاي دافئ (مثل الشاي الأخضر أو الشاي المستخدم) ووضعه على البثرة لمدة قصيرة لتهدئة الالتهاب وتقليل الانتفاخ.

4. الابتعاد عن عصر البثرة: يجب تجنب عصر البثرة أو محاولة فتحها بواسطة الأدوات المنزلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة وتفاقم الالتهاب.

إذا استمرت البثور أو تزداد سوءًا أو تصاحبها أعراض مثل الألم الشديد أو الاحمرار المتواصل، يُوصَى بالتوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

ارتداء النظارات بثور بثور الأذن الأذن ​​​​​​​health

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