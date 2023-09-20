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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. اختبار المتخلفين عن حضور اختيار مهندسين للعمل بديوان محافظة القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

اعلنت محافظة القليوبية تحديد اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجارى، لأداء امتحانات المهندسين الذين لم يتمكنوا من الحضور لاختبارات المتقدمين للعمل بالأجر اليومى بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها.

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وأوضحت المحافظة أنه تم من قبل أداء المتقدمين للعمل بوظيفة مهندس بالأجر اليومى بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها، بمجمع الكليات بكفر سعد، حيث تفقد المحافظ الاختبارات للاطمئنان على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقى والعملى، وتضمينها عنصر الإبداع والابتكار، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميدانى والحلول خارج الصندوق.
جدير بالذكر أن محافظة القليوبية أعلنت عن حاجتها لوظائف 119 مهندسا للعمل بنظام التعاقد بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة للمحافظة، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.
وحددت المحافظة عددا من الشروط لشغل الوظيفة، وهى ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم، ويكون الأولوية فى الاختيار لقاطنى المحافظة، وأن يكون المتقدم حاصلا على أعلى الدرجات فى الاختبارات.
كما حددت التخصصات المطلوبة وهى (14 بكالوريوس هندسة قسم عمارة، و41 بكالوريوس هندسة قسم مدنى، و2 بكالوريوس هندسة قسم مساحة، و18 بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمرانى، و10 بكالوريوس هندسة قسم طرق، و13 بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، و13 بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو هندسة إلكترونيات واتصالات، بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية فى التخصصات الآتية 1 شبكات IT، و1 امن ومعلومات، و1 صيانة أجهزة حاسب إلى وطابعات، و1 برمجة، و2 جرافيك، و2 بكالوريوس زراعة (تنسيق حدائق ونباتات زينة).

القليوبية جامعة بنها بنها الاختبارات ديوان عام المحافظة

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