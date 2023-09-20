الشهاوي: حرب الإستنزاف استمرت 1000 يوم وانقسمت إلى 3 مراحل

قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، إن حرب الإستنزاف هي حرب أستمرت إلى ألف يوم، مشيرا إلى أن تلك الأيام تم تقسيمهم إلى ثلاث مراحل، الأولي: هي مرحلة الصمود، أى بناء النفس وإعداد القوات والقيام باعمال التجهيز الهندسي، وتجهيز المواقع الدفاعية.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي، المستشار بالاكاديمية العسكرية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المرحلة الثانية من تلك الحرب هي الدفاع النشط، وهي الإنتقال والقيام بعمليات إدارة على العدو الإسرائيلي، موضحا أن حرب الإستنزاف كان لها هدف، وهذا الهدف ظهر فى الدفاع النشط، وهو كسر حاجز الخوف ما بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي، نظرا من الخروج من الهزيمة القاسية فى حرب 67.

وتابع اللواء محمد الشهاوي، المستشار بالاكاديمية العسكرية، أن الدفاع النشط هو القيام بأعمال دوريات وإغارة من الصعقة، ثم من القوات الموجودين فى الحد الأمامي، لافتا إلى أنها حققت خسائر كبيرة فى إسرائيل ورفعت الروح المعنوية، وكسرت حاجز الخوف.