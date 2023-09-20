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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال 6 أكتوبر: عدد الشهداء في حرب الاستنزاف أضعاف من ارتقوا خلال 1973

ذكرى انتصارات أكتوبر
ذكرى انتصارات أكتوبر

قال المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات المسلحة الباسلة قدمت بطولات كثيرة في حرب أكتوبر المجيدة وفي حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أن عدد مَن ماتوا في حرب الاستنزاف أضعاف مَن استشهدوا في أثناء الحرب.


انتصارات أكتوبر 


وأكد عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وجوده في القوات المسلحة أفاده إفادة عظيمة، قائلا: "الجيش مدرسة كبيرة جداً، تعلم الصبر والحكمة وقوة التحمل، لذا أدعوا جميع الشباب الانضمام للجيش المصري وعدم السير وراء الشائعات التي تدعوا إلى الخروج عن الخدمة في الجيش الوطني".

وتابع: "استفدت فنياً وإدارياً من وجودي بالقوات المسلحة، وبعد الخروج من الجيش عدت مجددا إلى الهيئة العربية للتصنيع وتخصصت في صناعة الورقيات، وحققت نجاحات كثيرة كان مصدرها الحياة العسكرية، وأنصح كل الناس بأن ينضموا للجيش".


الشاهد الموسم الثالث


يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟   . 

    
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أكتوبر الاستنزاف عز الدين سيد الشاهد القوات المسلحة

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