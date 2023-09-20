حزب الإصلاح والنهضة يستنكر تصريحات الإخوان بدعمهم للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي

استنكر حزب الإصلاح والنهضة التصريحات الواردة عن حلمي الجزار أحد قيادات جماعة الإخوان التي أعلن فيها أن أحمد طنطاوي هو المرشح الأقرب إلى دعم الجماعة.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة فى بيان صحفى له أن قبول أي مرشح التعاون أو التعامل أو الدعم المباشر أو غير المباشر أو تحسين صورة جماعة الإخوان النازية التي حلها ودفع الشعب المصري من أرواحه ودماؤه وموارده للتخلص منها يعد خيانة للشعب المصري بجميع طوائفه وانتماءاته.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بإعلان موقفه بوضوح من تصريحات الجزار، مشددًا على أن أي مرشح يسعى إلى الدعم المالي أو الإعلامي على حساب مصلحة الوطن لن يجني سوى الخسارة والنبذ من الشعب المصري.