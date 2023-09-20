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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تواجه أسوأ معدل تضخم بين الدول المتقدمة

بريطانيا
بريطانيا

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بريطانيا ستواجه أحد أعلى معدلات التضخم في أي اقتصاد متقدم كبير هذا العام.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة، الذي انخفض مؤخرًا إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ الصيف الماضي، سيبلغ متوسطه 7.2% هذا العام.

وكان معدل نمو الأسعار في المملكة المتحدة هو الأسرع بين الدول الصناعية الكبرى السبع (G7) والثالث الأسرع عبر مجموعة العشرين (G20).. وعزا الاقتصاديون ذلك إلى تقلبات أسعار الوقود.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 من 1% إلى 0.8% فقط، مشيرة إلى “المخاطر الكبيرة” التي تواجهها البلاد.

تضاءلت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ يونيو، بعد أربعة عشر رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، الأمر الذي أدى إلى تقليص إنتاج البلاد.

وحتى مع حدوث انتعاش معتدل في العام المقبل، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتخلف بريطانيا عن الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين.

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وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “لقد ضعف النشاط بالفعل في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما يعكس التأثير المتأخر على الدخل من صدمة أسعار الطاقة الكبيرة في عام 2022 والأهمية النسبية للتمويل القائم على البنوك في العديد من الاقتصادات الأوروبية”.

وحافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نموها المقدر بنحو 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا العام، والذي، إذا تحقق، سيكون ثاني أسوأ أداء اقتصادي بين مجموعة السبع بعد ألمانيا، التي دخلت بالفعل في الركود.

التضخم بريطانيا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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