عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارة زيلينسكي.. بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا

بايدن زيلينسكي
بايدن زيلينسكي

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا غدًا الخميس.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة لكييف سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.

يذكر أن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن جميع الإدارات الأمريكية وافقت على إرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدي إلى الجيش الأوكراني لكن القرار بيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقترب من اتخاذ قرار بإرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والتي قد تصبح فصلاً جديدًا في دعم واشنطن العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض كان حذرا منذ فترة طويلة من طلبات كييف لتزويده بصاروخ باليستي تكتيكي يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

بايدن حزمة مساعدات عسكرية الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

المجر: لم نحصل على إذن من أوكرانيا لتوريد الحبوب إلى السودان

عاجل .. اعتقال نجل الرئيس الغابوني المخلوع

أواخر الصيف.. الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأيام القادمة

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

لم يجد آذانًا صاغية.. شاب ليبي يتوقع كارثة درنة قبل وقوعها |ماذا قال؟

بعد منشور منسوب لـ نجله .. حقيقة وفاة ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ