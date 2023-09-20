خلال زيارة زيلينسكي.. بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا غدًا الخميس.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة لكييف سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.

يذكر أن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن جميع الإدارات الأمريكية وافقت على إرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدي إلى الجيش الأوكراني لكن القرار بيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقترب من اتخاذ قرار بإرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والتي قد تصبح فصلاً جديدًا في دعم واشنطن العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض كان حذرا منذ فترة طويلة من طلبات كييف لتزويده بصاروخ باليستي تكتيكي يصل مداه إلى 300 كيلومتر.