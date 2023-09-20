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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس شتوية.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

 

وظهرت درة في الصورة بإطلالة شتوية متميزة،مرتدية جيب وجاكت وحذاء ذات رقبة طويلة.

 

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيبوإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

 

 

فى سياق آخر، تعتبر درة ممثلة من العيار الثقيل ومنذ بدأت وهي تؤثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغ في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان وآدم 2011.

 

 

 

 

درة اعمال الفنانة درة

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