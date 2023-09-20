الأوبرا تروج لحفل الأساتذة 2 لـ مدحت صالح

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن موعد حفل الأساتذة ٢ للفنان مدحت صالح.

وكتبوا عبر صفحتهم الرسمية:حفل "الأساتذة ٢" والفنان الكبير مدحت صالح على مسرح النافورة يوم الجمعة ٢٩ سبتمبر - ٨:٣٠ مساء

‏إحجز تذكرتك الآن .

ويأتي الحفل ضمن مشروع الأساتذة، الذي بدأه مدحت صالح بحفل يوم 31 يوليو الماضي، وهو مشروع لإعادة إحياء تراث الأغاني المصرى.

مدحت صالح - حمايا العزيز

طرح، المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية بعنوان “حمايا العزيز”، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.