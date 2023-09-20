السمك والمكسرات.. دكتورة تغذية تكشف أهم الأطعمة لزيادة تركيز الأطفال أثناء الدراسة

قالت الدكتورة أسماء هشام ماجيستير التغذية العلاجية، إن المشاعر التي لا يستطيع الإنسان التعامل معها سواء في أغلب المراحل العمرية تبدأ ان تنعكس على السلوك الغذائي فهناك أطفال يقبلون على تناول الطعام بشكل شرس، أو تفريغ التوتر عن طريق التعامل مع الهواتف المحمولة لوقت طويل يصل للإدمان، ناصحة في هذه الحالة يجب على الأم التحكم في هذه الانفعالات السلبية لأبنها حتي لا يتطرق الطفل لسلوكيات سلبية.

ونصحت “هشام “خلال لقائها مع الإعلامية “دينا رامز” ببرنامج ”ست الستات” المذاع على فضائية “صدى البلد”، بالتحكم في عاطفة الاحتياج للطعام للتفرقة بين الجوع الحقيقي او الجوع العاطفي.

أوميجا 3 و الزنك .. المكسرات والسمك

وأوضحت ان كل طفل له احتياجات معينة في الطعام تقاس على مستوي نشاط الطفل، فهناك أطفال يمارسون رياضيات وأيضا لا يمارسون رياضة فكل هذا يختلف في السعرات الحرارية واحتياجات الطاقة، ويتوقف حسب السعرات الحرارية للطفل على حسب سنة والمرحلة العمرية، وأيضا يختلف الولد عن البنت، مضيفة أن هناك سلوكيات غريبة على الطفل تظهر عليه وهذا مؤشر على نقص بعض الفيتامينات مثل أوميجا 3 والزنك.

ونصحت، يجب تناول الطفل للدهون الصحية مثل المكسرات والسمك، لأنها تساعد على التركيز فالمخ تكوينه دهون ويحتاج إلى تناول دهون صحية للمساعدة فى زيادة التركيز.