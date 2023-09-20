محافظ الوادي الجديد: نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتطور موقف مشروعات الاستثمار الزراعي المختلفة، وجودة بشائر الإنتاج التي اطّلع عليها، جاء ذلك خلال تفقّده كبرى مشروعات الاستثمار الزراعي بأبو منقار بالفرافرة، يرافقه لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ تفقّد المحافظ عددًا من مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة المُقامة على نحو 12 ألف فدان، والتي تضم محاصيل متنوعة مثل: (الزيتون، الليمون، المانجو، الفول سوداني، الذرة، البطاطا)، كما تشتمل على مصنع لتعبئة وتغليف البصل، بالإضافة لإنشاء مجمع صناعي ومركز ميكنة زراعية متكامل، وهو ما يأتي ضمن جهود التوسع في الرقعة الزراعية بالمنطقة.