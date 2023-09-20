محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع زراعي متميز لإنتاج "المجدول"

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة، مشروع استثمار زراعي متميز بأبو منقار لإنتاج نخيل المجدول، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة، يرافقه لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ أشاد المحافظ ببشائر الإنتاج من تمر المجدول، بالمشروع الذي يُقام على مساحة ١٠٠٠ فدان بنظام الري المطري، مُثمنًا جهود القيادة السياسية للنهوض بزراعة النخيل في المحافظة وتطوير محصولها الاستراتيجي الأول، والتوسع في زراعة الأصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع لفتح الأسواق التصديرية.