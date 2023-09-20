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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي القصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى القصر بمركز الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيفٌ من القيادات التنفيذية. 


حيثُ ناقش مطالب المواطنين مُوجهًا بما يلي:

▪️حظر المرور على طريق تنيدة/ منفلوط حتى انتهاء الأعمال؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

▪️منح رخص المباني للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط في حال عدم وجود مخالفات.

▪️سحب أراضي الصوب الزراعية من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها.

محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين في جميع الإدارات

▪️الالتزام بالمجموع المحدد للقبول بالمدارس دون استثناءات، واللجوء للقرعة في حال توافر أماكن إضافية وتساوي المجموع.

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