محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي القصر

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى القصر بمركز الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيفٌ من القيادات التنفيذية.



حيثُ ناقش مطالب المواطنين مُوجهًا بما يلي:

▪️حظر المرور على طريق تنيدة/ منفلوط حتى انتهاء الأعمال؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

▪️منح رخص المباني للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط في حال عدم وجود مخالفات.

▪️سحب أراضي الصوب الزراعية من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها.

▪️الالتزام بالمجموع المحدد للقبول بالمدارس دون استثناءات، واللجوء للقرعة في حال توافر أماكن إضافية وتساوي المجموع.