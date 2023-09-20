محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين في جميع الإدارات

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم تلقي الطلبات لمدة 4 أيام، تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مقدمة باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، ومدون بها أسباب التظلم، والمستندات الدالة على صحة ذلك، ولن يُلتفت لأي طلبات غير مرفقة بالمستندات.

وأشار إلى أنه يتم فحص الطلبات على الفور، والرد خلال 24 ساعة من تقديم التظلم.

وأكد أن آخر موعد لتلقي الطلبات، هو يوم السبت الموافق 23 سبتمبر.