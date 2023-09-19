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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد منفذ الوحدة المحلية وميدان الشعراوي

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، ضمن جولته بمركز الداخلة، منفذ بيع الخضر والفاكهة التابع للوحدة المحلية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

 

حيثُ التقى المواطنين واطمأنّ على توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مُوجهًا بتوفير منتجات الصوب الزراعية وطرحها بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالمراكز والقرى بأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق؛ لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

 

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من ناحيةٍ أخرى، وجّه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة ميدان الشعراوي، وتحديد اتجاهات المرور حرصًا على الأمان والسلامة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين الرئيسية بالمحافظة إضفاءً للمظهر الحضاري.

أسعار مخفضة اتجاهات الأسعار الاساسية اسعار القديم المنافذ الثابتة المنافذ المراكز والقرى المحافظ محاربة غلاء الأسعار

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