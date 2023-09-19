محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تعويض أهالي موط القديمة بالداخلة بأراضِ بديلة

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سرعة تسليم أصحاب الأراضي بمنطقة موط القديمة بمركز الداخلة الأراضي البديلة تعويضًا عن الأراضي التي تمت إزالتها ضمن خطة تطوير المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع أهالي مركز الداخلة، بمقر مركز شباب موط، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



ووجه المحافظ بدراسة استغلال مبنى مستشفى الداخلة العام بعد افتتاح وتشغيل مستشفى الداخلة الجديد ،وتشكيل لجنة لتحديد المستفيدين من مبادرة الكثبان الرملية وبحث موقف الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وقرر المحافظ السماح لقاعات المناسبات بعمل معارض مؤقتة بشرط تخفيض أسعار السلع بنسبة ١٥ ٪ كحد أدنى ،بالاضافة إلى سرعة تحديد أسماء المقبولين بمدرسة التمريض بالمركز وإبلاغهم بالقبول في موعد أقصاه الأسبوع الجاري.

ووجه بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الأراضي المخصصة للطرق داخل منطقة بئر موط (١) وإزالة أي تعديات أو مخالفات عليها ودراسة التعدي على قنوات الري ببئر( ١٦) بقرية الهنداو بمركز الداخلة.