محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير عدد من الميادين بمركز الداخلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث تابع أعمال تطوير ميدان ٢٣ يوليو بمدينة موط، موجهًا بتوسعة الشوارع الفرعية المؤدية للميدان وعمل محاور دخول وخروج لمنع وقوع حوادث مرورية. وتنفيذ ممشى على جانبي الميدان لتوفير متنفس حضاري لأهالي الحي وإضفاء مظهر جمالي.

كما تفقد الحديقة المُنشأَة بقرية الشيخ الوالي على مساحة ٣٠٠٠متر مسطح كمتنفس للمواطنين، موجهًا بزراعة أشجار مثمرة ونخيل على حدود الحديقة.