كاتب صحفي: الإدارة المحلية في درنة لا تمتلك الخبرة والأجهزة اللازمة.. فيديو

أكد أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، أن إعصار "دانيال" يعد مشهد كارثي و غير مسبوق في تاريخ ليبيا، مضيفاً أنه الأمر في ليبيا لم يقتصر على الإعصار فقط، بل إنهيار السدين تسبب في هطول كبيرة كبيرة من المياة جرفت جزء كبير من المدينة.

الإستجابة الدولية كانت ضعيفة

وأضاف "أبو الهول" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الإدارة المحلية في درنة لا تمتلك الخبرة و الأجهزة اللازمة، مؤكداً أن الإستجابة الدولية كانت ضعيفة.



وأشارت مدير تحرير الأهرام إلى، أنه في الإنجرافات الطينية و الرملية و الفيضانات ، تكون إحتمالية وجود ناجين تحت الركام محدودة، لأن المياه تغطي جميع الأماكن و الطرق و البيوت ، و لذلك تحدث معظم الوفيات بشكل فوري.