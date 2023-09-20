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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير التركي لدى القاهرة يبعث رسالة تعزية لضحايا الإعصار المدمر في ليبيا

صدى البلد

قام السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن ، بإرسال رسالة خطية تعزية لضحايا الإعصار المدمر دانيال والذي ضرب ليبيا. 

 

وكتب موطلو شن على صفحته الرسمية "فيسبوك": “ أنه وقع على رسالة تعزية الذي تم فتحها في السفارة الليبية عزاء لإخواننا وأخواتنا الذين فقدوا حياتهم في الفيضان الذي حدث بعد إعصار دانيال”.

 

وقدرت الأمم المتحدة عدد ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا بما لا يقل عن 11 ألفا و300 شخص، إلا أن عدد القتلى لا يزال في ارتفاع متواصل، كما أنه لا يزال هناك 10 آلاف ومئة إنسان آخرون في عداد المفقودين من مدينة درنة وحدها.

 كان الهلال الأحمر الليبي نفى هذا التقييم الذي أشير إليه.

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