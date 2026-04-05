ترتيب تصفيات شمال أفريقيا قبل مواجهة مصر والجزائر

يستعد منتخب مصر، مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، اليوم الأحد، لمواجهة منتخب الجزائر على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة في ختام تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وطالب حسين عبد اللطيف، اللاعبين بمواصلة الجدية، بعد ضمان التأهل للبطولة القارية، مطالباً الجميع بالتركيز والحصول على نقاط المباراة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب المغرب : 9 نقاط - لعب 3 مباريات - سجل 6 أهداف واستقبل هدف.

2- منتخب مصر : 6 نقاط - لعب 3 مباريات - سجل 4 أهداف واسقبل 3 أهداف.

3- منتخب الجزائر : 4 نقاط - لعب 3 مباريات - سجل 6 أهداف وعليه 5 أهداف.

4- منتخب تونس : 4 نقاط - لعب 4 مباريات - سجل 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

5- منتخب ليبيا : 0 نقاط - لعب 3 مباريات - سجل 3 أهداف واستقبل 9 أهداف.

من جانبه، أكد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب للاعبين، أن ضمان التأهل للبطولة لا يعني التراخي، بل إن الفوز على الجزائر يساوي تأكيد الجدارة، وتتويجاً للجهد المبذول طوال التصفيات.

المباراة ستشهد غياب محمد السيد الديزل، المدافع الأيمن للحصول على الإنذار الثاني، وكذلك براء محمود للإصابة.