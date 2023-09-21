ولي العهد السعودي : بن لادن عدو للمملكة وأمريكا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، يعتبر عدوًا للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز: " أسامة بن لادن عدوا للسعودية ولأمريكا".

وأشار إلى أن بن لادن "خطط لهجمات داخل السعودية ولا يمكن أن نتعاون مع شخص قتل سعوديين وهدد المملكة".

يذكر أن غارة أمريكية في الثاني من مايو عام 2011 على مجمع سكني في مدينة آبوت، قتلت بن لادن، الذي كان يعيش بحرية على بعد 50 كيلومتراً فقط من العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.