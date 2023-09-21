علي إسماعيل : مصر تحتاج 20 مليار متر مكعب مياه سنويا لاستصلاح 4 مليون فدان|فيديو

قال الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة الأسبق، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بجدولة ديون الفلاحين وإعفاء غرامات التأخير مهمة جدا لخدمة أهالينا الفلاحين.

كل فدان يتم استصلاحه يحتاج 5 آلاف متر مكعب مياه في العام

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مشروعات استصلاح الأراضي أصبحت "تلف" مصر من الجنوب إلى الشمال، مشيرا إلى أن الدولة تصرف استثمارات تعدت 700 مليار جنيه لاستصلاح الأراضي.

وأوضح، أن كل فدان يتم استصلاحه يحتاج 5 آلاف متر مكعب مياه في العام، والدولة تستهدف استصلاح 4 مليون فدان، أي أن مصر تحتاج 20 مليار متر مكعب سنويا لري الأراضي الجديدة المستصلحة.



وأشار إلى أن الدولة قامت بوضع خطة مهمة جدا لتعظيم الموارد المائية، من خلال تحديث منظومة الري والاستفادة من مياه الصرف وإعادة تدويرها واستخدامها في الري.

وتابع: أصبح لدينا محطة بحر البقر ومحطة العلمين الجديدة والمحسمة، وهذه المحطات تقوم بإعادة تدوير 5 مليارات متر مكعب مياه في العام، هذه المياه كانت تلقى في مياه البحر كل عام".