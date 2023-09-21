عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصداع النصفي ألم مستمر أثناء الحمل.. نصائح جوهرية للتخلص منه

اسباب الصداع النصفي
اسباب الصداع النصفي للحامل

يعد الصداع أحد أكثر المشاكل شيوعًا التي تحدث أثناء الحمل، وقد تحدث في أي وقت أثناء الحمل.


خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يعاني الجسم من زيادة في الهرمونات وزيادة في حجم الدم، يمكن أن يتسبب هذان التغييران في حدوث صداع متكرر، قد تتفاقم حالات الصداع هذه بسبب الإجهاد أو تغيرات في الرؤية،ووفقا لموقع healthdirect، نرصد فى هذا التقرير أسباب الصداع النصفي وطرق الوقاية.

أسباب الصداع النصفي:

في فترة الحمل، قد يزداد الصداع النصفي سوءًا في الأشهر الأولى، لكن يمكن أن يتحسن في المراحل المتقدمة في الحمل،أيضا الأضواء الساطعة ،الروائح القوية ،الأصوات العالية.
التمرين المفرط أو المفاجئ ،المحفزات العاطفية مثل الجدال أو التوتر،حدوث القيء.

علاج الصداع أثناء الحمل:

يعد الباراسيتامول الخيار الأول لمسكنات الألم بعد مشورة الطبيب.
شرب الكثير من السوائل؛ للوقاية من الجفاف.
الحصول على قسط كافٍ من النوم.
الراحة والاسترخاء.

الوقاية من الصداع أثناء فترة الحمل:

ينصح الحوامل المصابات بالصداع النصفي باستخدام أدوية الصداع النصفي، أما بالنسبة لأنواع الصداع الأخرى ينصح بمحاولة علاج الصداع بدون دواء، يمكن محاولة تخفيف الصداع بالوسائل الطبيعية:

عند الشعور بصداع الجيوب الأنفية، يفضل وضع كمادة دافئة حول العين والأنف.

عند الشعور بصداع التوتر، يفضل وضع كمادة باردة أو كيس ثلج على خلف العنق.

الحرص على نسبة السكر في الدم عن طريق تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا.

تدليك الكتفين والرقبة حيث إنها طريقة فعالة لتخفيف الألم.

الاسترخاء في غرفة مظلمة، وممارسة التنفس العميق ،أخذ حمامٍ دافئٍ.

الحصول على قسط وافر من الراحة والاسترخاء.
شرب العديد من السوائل لمنع حدوث الجفاف.

الصداع النصفي الحمل الصداع علاج الصداع طرق الوقاية من الصداع النصفي فترة الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

الموافقة على قرض "مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

مفاجأة فى صرف معاشات أكتوبر.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

قرار حكومي السبب.. انهيار في أسعار الذهب | الحق اشتري شبكتك

حياة كريمة بالإسماعيلية: الأهالي سعداء بمبادرة «أنت الحياة».. وغدا آخر يوم

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

تعرضت لابتزاز من منتج شهير.. وائل علاء يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

وزير الري يناقش تحديد أولويات الصيانة أو الإحلال للمنشآت والكبارى

ابنة وائل علاء: نفسي أطلع زي بابا وبحب دنيا سمير غانم ومنى زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ