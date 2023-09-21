ليفربول يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة لاسك لينز

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا على نظيره لاسك لينز النمساوي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على استاد لينزر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق انطلاقة مثالية في الدوري الأوروبي بالفوز على لاسك لينز خارج الديار وتصدر مجموعته مبكرا.

ويتواجد ليفربول في المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي، رفقة لاسك لينز وسانت جيلواز البلجكي وتولوز الفرنسي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لاسك لينز: “أعرف كرة القدم النمساوية منذ زمن طويل، لكنني لم أتواجد في لينز مطلقًا، كما أعلم أننا المرشحون للفوز بالمباراة ولكننا هنا حقًا للعب كرة القدم”.

وأضاف: “ نحن نأخذ هذه المباراة على محمل الجد ونريد تحقيق أقصى استفادة منها، أعتقد أن الملعب رائع، لقد افتتحوه في فبراير، نحن لسنا متعجرفين، نريد المنافسة والفوز هنا”.

وواصل: “ لاسك فريق مستقر للغاية، ولديهم فكرة واضحة عن كرة القدم، إنهم يستخدمون الأجنحة بشكل جيد للغاية، وينفذون الركلات الحرة بشكل جيد، لذا فإن الأمر ليس سهلاً وإذا سمحت لهم باللعب فسوف يستغلون الفرصة”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق لاسك لينز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بدور المجموعات.