عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة لاسك لينز

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا على نظيره لاسك لينز النمساوي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على استاد لينزر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق انطلاقة مثالية في الدوري الأوروبي بالفوز على لاسك لينز خارج الديار وتصدر مجموعته مبكرا.

ويتواجد ليفربول في المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي، رفقة لاسك لينز وسانت جيلواز البلجكي وتولوز الفرنسي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لاسك لينز: “أعرف كرة القدم النمساوية منذ زمن طويل، لكنني لم أتواجد في لينز مطلقًا، كما أعلم أننا المرشحون للفوز بالمباراة ولكننا هنا حقًا للعب كرة القدم”.

وأضاف: “ نحن نأخذ هذه المباراة على محمل الجد ونريد تحقيق أقصى استفادة منها، أعتقد أن الملعب رائع، لقد افتتحوه في فبراير، نحن لسنا متعجرفين، نريد المنافسة والفوز هنا”.

وواصل: “ لاسك فريق مستقر للغاية، ولديهم فكرة واضحة عن كرة القدم، إنهم يستخدمون الأجنحة بشكل جيد للغاية، وينفذون الركلات الحرة بشكل جيد، لذا فإن الأمر ليس سهلاً وإذا سمحت لهم باللعب فسوف يستغلون الفرصة”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق لاسك لينز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بدور المجموعات.

ليفربول لاسك لينز دوري ابطال أوروبا محمد صلاح يورجن كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

ترشيحاتنا

بشرى سارة بشأن إنخفاض أسعار البصل فى مصر بعد قرار الحكومة

انفصاليو أرمينيا يتهمون أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار في كاراباخ

الأمن يلقي القبض على مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

منعطف خطير.. الزمالك يرفض تقسيط الغرامة وأفيس يتنصل وإجراء جديد من كهربا

أسامة السعيد: دور مصر في نشر السلام تاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ