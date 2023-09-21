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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجزار: الزيتونة مجتمع خدمي متكامل لاستيعاب الزيادة السكانية بسانت كاترين

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.
ومن جانبه، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و230 م2، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.

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