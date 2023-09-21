تعرّف على موعد تحرك حافلة الأهلي لمواجهة إجنايت الأمريكي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الخامسة مساءً بتوقيت سنغافورة «الثانية عشرة بتوقيت القاهرة» موعدا للتحرك لمواجهة فريق إجنايت الأمريكي المقرر لها السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت سنغافورة «الثانية بتوقيت القاهرة».

وخاض الفريق مرانا خفيفا صباح اليوم، حرص خلاله الجهاز الفني علي مراجعة خطة اللعب ومراجعة الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة وفقا لما تم التدريب عليه خلال الفترة الماضية.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين سيف سمير، ونوريس كول، وعمر عبادة، وإيهاب أمين، ومؤمن خيري، وعمرو زهران، وعمرو الجندي، ومحمد أبو النصر، ومايكل فاكوادي، ومروان سرحان، وعمر عرابي، ومصطفى كيجو، ويوسف المعداوي، وأحمد مهيب.