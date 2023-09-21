رئيس «NBA أفريقيا» يطمئن على بعثة الأهلي قبل مواجهة إجنايت الأمريكي

اطمأن انيبال ماناف، رئيس «NBA أفريقيا»، على بعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق إجنايت الأمريكي في مستهل مشواره بالبطولة.

والتقى ماناف، أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق، وتمنى التوفيق للأهلي، في مباراته الافتتاحية باعتباره ممثلا لقارة أفريقيا بالبطولة.

ويلتقي الأهلي مع إيجنايت الأمريكي في السابعة مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الثانية بتوقيت القاهرة».

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين سيف سمير، نوريس كول، وعمر عبادة، وإيهاب أمين، ومؤمن خيري، وعمرو زهران، وعمرو الجندي، ومحمد أبو النصر، ومايكل فاكوادي، ومروان سرحان، وعمر عرابي، ومصطفى كيجو، ويوسف المعداوي، وأحمد مهيب.