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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة والدة دينا الشربيني| فيديو وصور

صدى البلد

توافد عدد كبير من نجوم الفن، على مسجد المشير طنطاوي، حرصاً على مشاركة الفنانة دينا الشربيني في وداع والدتها. 

وكان من أول الحاضرين الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، ومن ثم الدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر. 

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها. 

وفاة والدة دينا الشربيني 

وأعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

https://fb.watch/nbO--klFSA/?mibextid=Nif5oz

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